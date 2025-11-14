ATP-Challenger Lyon: Struff kämpft sich mit Comeback-Erfolg ins Finale

Mit einer kämpferisch starken Leistung drehte der Warsteiner Jan-Lennard Struff beim ATP-Challenger-Turnier in Lyon nach klarem Satzverlust noch seine Halbfinal-Begegnung gegen den französischen Lucky Loser Dan Added und steht somit im Endspiel des Turniers der Kategorie 75.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 18:40 Uhr

© Getty Images Mit dem Einzug ins Endspiel hat Jan-Lennard Struff beim ATP-Challenger-Turnier in Lyon seine Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open 2026 wohl endgültig eingetütet.

Nach einem krassen Fehlstart in Form eines hoch verlorenen Satzes kämpfte sich der Warsteiner Jan-Lennard Struff in seiner Halbfinal-Begegnung beim ATP-75er-Challenger-Turnier in Lyon gegen den französischen Lucky Loser Dan Added noch einmal zurück. Nachdem sich der Warsteiner im zweiten Akt bei eigenem Aufschlag stabilisierte, erreichte er den Tiebreak und konnte diesen für sich entscheiden.

Mit dem Momentum im Rücken übernahm der 35-jährige immer mehr das Zepter und war fortan nicht mehr zu stoppen. Nach 93 Minuten besiegelte der Weltranglisten-100. den 1:6, 7:6 (5), 6:2-Erfolg und dürfte mit Position 88 im Live-Ranking die Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open 2026 endgültig sicher haben.

Im Endspiel sieht sich der deutsche Davis-Cup-Spieler dem britischen Qualifikanten Liam Broady gegenüber, der sich in zwei Sätzen gegen den französischen Wildcard-Spieler Tom Paris behaupten und im Achtelfinale bereits den Karlsruher Yannick Hanfmann aus dem Turnier nehmen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon