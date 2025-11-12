ATP-Challenger Lyon: Struff siegt weiter für Australien, Hanfmann unterliegt

Jan-Lennard Struff besiegte beim ATP-Challenger-Turnier in Lyon im Achtelfinale den Esten Mark Lajal in zwei Sätzen und ist damit weiterhin aktiv im Rennen um die Hauptfeld-Teilnahme bei den Australian Open 2026. Die Segel streichen musste dagegen Yannick Hanfmann, der sich dem britischen Qualifikanten Liam Broady in zwei Sätzen beugen musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.11.2025, 17:27 Uhr

© Getty Images Mit seinem Viertelfinaleinzug beim Challenger-Turnier in Lyon hat Jan-Lennard Struff die Karten für die Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open 2026 weiter selbst in der Hand.

Struff besiegt Lajal souverän

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen den Esten Mark Lajal ist der Warsteiner Jan-Lennard Struff beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 in Lyon ins Viertelfinale eingezogen. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm der 35-Jährige immer mehr die Kontrolle über die Begegnung und besiegelte mit einem Vorhand-Winner den 6:4, 6:2-Erfolg nach 70 Minuten.

Mit dem Achtelfinal-Sieg untermauerte der deutsche Davis-Cup-Spieler Position 100 im Live-Ranking und kann mit weiteren Siegen in Frankreich seine Teilnahme im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers im neuen Jahr in Australien noch fixieren. Im Viertelfinale bekommt es die Nr. 6 des Turniers mit dem an Nr. 2 gesetzten Tschechen Vit Kopriva zu tun.

Hanfmann verliert gegen Qualifikant Broady

Die Zügel des Handelns bezüglich eines direkten Startplatzes in Australien hat Yannick Hanfmann aus der Hand gegeben. Gegen den britischen Qualifikanten Liam Broady konnte der Karlsruher im ersten Satz seiner Achtelfinal-Partie einen 2:5-Rückstand noch egalisieren, musste aber den Tiebreak nach Abwehr von drei Satzbällen dennoch abgeben. Ein Break in der Mitte des zweiten Durchgangs konnte der 33-Jährige nicht mehr wettmachen und musste seinem 31-jährigen Gegner nach 1:40 Stunden zum 7:6 (5), 6:4-Erfolg gratulieren. Damit verbleibt der deutsche Davis-Cup-Spieler im Live-Ranking auf Position 103 und muss um die direkte Teilnahme in Melbourne weiter bangen.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon