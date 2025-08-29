ATP Challenger Mallorca: Jurij Rodionov siegt nach tollem Comeback gegen Daniel Masur

Jurij Rodionov hat beim ATP Challenger auf Mallorca nach einem Marathonmatch das Halbfinale erreicht. Gegen Daniel Masur gewann der Österreicher in drei Sätzen nach tollem Comeback 6:7(1), 7:6(2), 7:6(6) und steht damit in der Runde der letzten vier Spieler bei den Rafa Nadal Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.08.2025, 19:25 Uhr

© GEPA Pictures Jurij Rodioniv gewann zuletzt in Bonn einen Challenger-Titel.

Von Anfang an zeichnete sich ab, dass ein enges Duell die beiden Kontrahenten für längere Zeit beschäftigen könnte. Beide Spieler breakten jeweils doppelt im ersten Durchgang. So musste der Tiebreak darüber entscheiden, welcher Akteur mit dem Vorteil der Führung in den zweiten Satz starten wird. Diesen erspielte sich Daniel Masur, der schnell mit 5:0 führte und so uneinholbar für Jurij Rodionov den Tiebreak gewann.

Jurij Rodionov benötigte nun also ein Comeback gegen den stark agierenden Daniel Masur, der auch im zweiten Durchgang die Partie ausgeglichen halten konnte. Es war dann Rodionov, der zuerst im Schlagabtausch die Nerven verlor und beim Stand von 3:3 seinen Aufschlag nicht durchbringen konnte. Masur nutzte diese und auch die Vorlage beim Stand von 6:5 nicht, um die Partie zu beenden. Der Tiebreak ging dieses Mal deutlich an Jurij Rodionov, der damit einen dritten Satz erzwingen sollte.

Rodionov gelingt das Comeback

Und auch im finalen Spielabschnitt verlief die Partie weiterhin mit Breakchancen auf beiden Seiten, die sich jedoch sehr unausgeglichen verteilten. Jurij Rodionov schlug nach dem Break zum 5:4 zum Match auf, kassierte jedoch das Rebreak. So ging es in den dritten und entscheidenden Tiebreak, den Rodionov wieder schnell deutlich 4:0 anführte, jedoch nochmal zittern musste. Trotzdem reicht es nach 3:07 Stunden zum Halbfinaleinzug

Gegner von Rodionov am Samstag, der zu Beginn des Monats beim Challenger in Bonn triumphierte, ist entweder der Japaner Jay Dylan Hara Friend, der im Sommer die Goldmedaille bei den Universitätsspielen in Essen gewinnen konnte, oder Edas Butvilas aus Litauen, der im März auf Kreta den zweiten Challenger-Titel seiner Karriere feierte.

