ATP Challenger Manama: Gasquet verliert Oldie-Finale gegen Kukushkin

Richard Gasquet gegen Mikhail Kukushkin - dieses Duell im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Manama hat mehr als 70 Jahre Tenniserfahrung auf den Court gebracht. Das bessere Ende hatte der Kasache für sich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 13:27 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet hat sich in Manama vergeblich gestreckt

Endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Mikhail Kukushkin - das aber auch bitter nötig war. Denn der kasachische Nachwuchs drängt nach. Und sei es nur der eingekaufte, pardon, eingebürgerte in persona Alexander Shevchenko. Kukushkin selbst ist ja auch im russischen Wolgograd geboren, die Grenzen sind da fließend. Mit 36 Jahren wartet wohl bald der Ritte in den sportlichen Sonnenuntergang, aktuell liegt der Routinier auf Position 231 der ATP-Charts. Bei einem Karriere-Hoch von 39, das er im Februar 2019 erreicht hat.

Richard Gasquet hat sich über eine längere Zeit sogar noch weiter vorne aufgehalten. Schon im Jahr 2007 war der Franzose auf Position sieben hochgeklettert, im Moment ist auch Gasquet mit Platz 130 dreistellig. Und 37 Jahre alt.

Gasquet nun in Doha gegen Shevchenko

Da ist also ganz viel Lebens- und Tenniserfahrung im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Manama aufeinander geprallt. Und die (relative) Jugend hat obsiegt! Denn Mikhail Kukushkin konnte sich am gestrigen Samstag mit 7:6 (5) und 6:4 durchsetzen. Gut für Kukushkin, etwas schade für Gasquet, der knapp 22 Jahre nach seinem Premieren-Triumph auf der Challenger-Tour seinen vielleicht letzten hätte holen können. Kukushkin hält nun bei 15 Titeln auf der zweiten Ebene.

So aber geht es für Richard Gasquet auf der "großen" ATP-Tour in Doha weiter. Und dort ausgerechnet gegen den Neo-Landsmann von Mikhail Kukushkin, den oben erwähnten Alexander Shevchenko.