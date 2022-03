ATP Challenger Marbella: Dominic Thiem startet Comeback gegen Pedro Cachin

Dominic Thiem wird als Nummer eins gesetzt in sein Comeback beim ATP-Challenger Turnier in Marbella starten. Gegner wird der Argentinier Pedro Cachin sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 20:49 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem steigt in Marbella wieder in den Tenniszirkus ein

Interessante Auslosung für Dominic Thiem beim ATP-Challenger in Marbella: Zunächst muss der Österreicher, der an Position eins gesetzt ist, gegen den Argentinier Pedro Cachin ran. Der 26-Jährige wird aktuell auf Position 226 der ATP-Charts geführt und ist als Alternate ins Hauptfeld gerutscht.

Sollte Thiem bei seinem Comeback diese Auftakthürde nehmen, könnte es in Runde zwei zum Treffen mit Fernando Verdasco kommen. Ein potenzieller erster richtig großer Test, denn gegen Verdasco hat Thiem in der Vergangenheit zumeist massive Probleme gehabt. Danach könnte Carlos Taberner warten.

Wiedersehen von Thiem mit Kohlschreiber?

Standesgemäßer Halbfinal-Gegner wäre wieder ein Spanier: Pablo Andujar, gegen den Dominic Thiem vergangenes Jahr in Roland Garros nach 2:0-Satzführung noch verloren hatte. Auch möglich, dass es schon im Viertelfinale ein Wiedersehen mit dem alten Kumpel Philipp Kohlschreiber gibt. Der hat mit dem jungen Tschechen Jiri Lehecka aber ein ziemlich anspruchsvolles Los gezogen.

Was auch für Stan Wawrinka, neben Thiem der zweite Rückkehrer in Marbella, gilt. Wawrinka spielt in Runde eins gegen den Schweden Elias Ymer.

