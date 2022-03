ATP Challenger Marbella: Eine Trainingseinheit, die alles in den Schatten stellt

Am Sonntag fanden in Marbella die ersten Qualifikationsmatches statt. Das mit Abstand größte Interesse rief allerdings eine Trainingseinheit zwischen Dominic Thiem und Stan Wawrinka hervor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 19:35 Uhr

© Comunicación AnyTech365 Andalucía Open Dominic Thiem trainierte am Sonntag mit Stan Wawrinka

von Nikolaus Fink aus Marbella

Keine Frage: Dominic Thiem und Stan Wawrinka sind beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella die zwei absoluten Zugpferde. Schließlich setzten sich beide Spieler schon auf Grand-Slam-Ebene die Krone auf, in Andalusien kehren sie nach langwierigen Verletzungspausen dank Wildcards nun auf die Tour zurück.

So verwunderte es kaum, dass nicht das Estadio Manolo Santana, sondern Court 2 im "Club de Tenis Puente Romano" am Sonntagnachmittag der "place to be“ war. Auf diesem lieferten sich Thiem und Wawrinka unter den Augen zahlreicher Tennisfans eine intensive Trainingseinheit, die für den Österreicher auch eine Schrecksekunde parat hatte: Ein Sturz an der Grundlinie blieb für Thiem jedoch ohne Folgen.

Thiem unzufrieden

Mit seinem Spiel war Thiem indes sichtlich unzufrieden, immer wieder haderte der 28-Jährige lautstark mit sich und seinen Schlägen. Auf der anderen Seite hatte Wawrinka etwas mit seinem ersten Aufschlag zu kämpfen, von der Grundlinie präsentierte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger hingegen äußerst stark. Satz eins ging in einem Tiebreak an Wawrinka, der zweite Durchgang wurde beim Stand von 5:4 für „Stan the Man“ abgebrochen.

Allzu viel Bedeutung ist diesem Ergebnis freilich nicht zuzumessen, probierte Thiem insbesondere bei der Returnposition doch einiges aus. Ernst wird es für die beiden ehemaligen Grand-Slam-Sieger in Marbella erst am Dienstag: Thiem eröffnet gegen Pedro Cachin, Wawrinka trifft in einem auf dem Papier deutlich schwierigeren Duell auf Elias Ymer.

Thiem in Marrakesch am Start?

Der Schweizer wird in Andalusien an der Seite von Pablo Andujar zudem auch in der Doppel-Konkurrenz antreten, Thiem konzentriert sich bei seinem Comeback hingegen voll und ganz auf das Einzel. In der kommenden Woche soll der Weltranglisten-50. laut einer APA-Meldung in Marrakesch aufschlagen, danach wartet in Monte Carlo das erste ATP-Masters-1000-Turnier auf Sand.

Als Titelverteidiger im Fürstentum wird Stefanos Tsitsipas an den Start gehen. Sein Bruder Petros kann von ähnlichen Erfolgen derzeit nur träumen, der Grieche unterlag Nicolas Alvarez Varona in Marbella in der ersten Qualifikationsrunde mit 2:6 und 1:6. Die gleichzeitig stattfindende Trainingseinheit von Thiem und Wawrinka sorgte jedoch dafür, dass von dieser Niederlage zumindest vor Ort nicht allzu viele Leute Notiz nahmen.

Das Einzel-Tableau in Marbella