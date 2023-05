ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem startet mit "hoher Erwartungshaltung"

Dominic Thiem wird in der kommenden Woche beim Challenger-Turnier in Mauthausen an den Start gehen. Die Erwartungshaltung ist nach den starken Leistungen in Madrid hoch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 19:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem greift in Mauthausen an

Die knappe Niederlage im Tiebreak des dritten Satzes gegen Stefanos Tsitsipas hat Dominic Thiem offenbar Lust auf mehr gemacht. "Die Leistung zuletzt in Madrid war sehr gut, auch wenn ich natürlich lieber gewonnen hätte", wurde der Österreicher auf der Website des ATP-Challenger-Events in Mauthausen zitiert. "Es hat mich nach dem Match extrem geärgert, aber ich bin trotzdem stolz, dass es wieder bergauf geht."

Tatsächlich zeigt Thiems Formkurve seit Beginn der europäischen Sandplatzsaison steil nach oben. Im Duell gegen Tsitsipas agierte der 29-Jährige erstmals in diesem Jahr mit einem absoluten Weltklassemann auf Augenhöhe. Ausruhen will sich der Lichtenwörther auf dieser Leistung aber nicht: "Jetzt heißt es, konsequent weiterzutrainieren und nächste Woche in Mauthausen voll anzugreifen."

Thiem baut auf rot-weiß-rote Unterstützung

Beim Challenger-100-Turnier in der oberösterreichischen Marktgemeinde ist Thiem topgesetzt, die Chancen auf einen möglichen Titel scheinen angesichts der steigenden Formkurve intakt. Und der Unterstützung der rot-weiß-roten Tennisfans darf sich der aktuelle Weltranglisten-93. ohnedies sicher sein.

"Heimturniere sind für mich immer sehr wichtig und haben einen großen Stellenwert. Es tut gut, wenn man einmal nicht so weit reisen muss. Wir sind das ganze Jahr so viel unterwegs, daher genieße ich jede Minute in der Heimat und freue mich, dass ich endlich wieder in Österreich aufschlagen kann", meinte Thiem.

Thiem auf der Suche nach Matchpraxis

Trotz der Absage von Gael Monfils erwartet Thiem in Mauthausen ein starkes Teilnehmerfeld: "Da ich jetzt wieder besser spiele, habe ich natürlich eine hohe Erwartungshaltung. Es werden in Mauthausen sehr viele starke Gegner dabei sein – da muss ich in jedem Spiel alles geben. Die kommende Woche ist auch in Hinblick auf die French Open extrem wichtig. Ich brauche viel Matchpraxis."

Nummer zwei des Turniers ist Hugo Gaston, mit Dennis Novak, Sebastian Ofner, Filip Misolic, Lukas Neumayer und Sandro Kopp stehen neben Thiem zudem fünf weitere Lokalmatadoren direkt im Hauptfeld. Die größten Chancen sind dabei zweifelsfrei dem US-Open-Sieger von 2020 einzuräumen. " Auch wenn in Madrid die Leistung gut war, hatte ich nur zwei Matches. Jetzt heißt es, mehrere Spiele hintereinander zu bekommen. Auf das freue ich mich", so Thiem.