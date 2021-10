ATP-Challenger Mouilleron-le-Captif: Novak schlägt Gojowczyk in drei Sätzen

Dennis Novak ist beim ATP-Challenger-Turnier im französischen Mouilleron-le-Captif mit einem Sieg gegen Peter Gojowczyk in die zweite Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2021, 14:27 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak bleibt in Frankreich weiter erfolgreich

Der gute Lauf von Dennis Novak hält an, jener von Peter Gojowczyk ist vorerst unterbrochen. Novak, der in der vergangenen Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Orleans das Endspiel erreicht und dort gegen Henri Laaksonen verloren hatten, gewann das österreichisch-deutsche Duell gegen Gojowczyk in Mouilleron-le-Captif mit 6:3, 4:6 und 6:2. In Runde zwei spielt Novak gegen den Schweden Elias Ymer, der gegen Lucas Pouille in zwei Sätzen erfolgreich war.

Novak hatte beim Stand von 5:2 im dritten Satz bereits zwei Matchbälle, Gojowczyk konnte mit eigenem Aufschlag abwehren. Nach 90 MInuten Spielzeit ging aber Dennis Novak als Sieger vom Platz.

Die Nummer eins des Turniers, Benjamin Bonzi, war schon am Dienstag überraschend gegen den deutschen Qualifikanten Mats Rosenkranz ausgeschieden. Als nächster Anwärter auf den Titel kommt der Tscheche Jiri Vesely ins Spiel, Gojowczyk war als Nummer drei in das Event gegangen.

