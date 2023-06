ATP Challenger Nottingham: Murray nicht zu stoppen - schon wieder im Finale

Andy Murray steht eine Woche nach seinem Sieg in Surbiton vor dem nächsten Challenger-Titel. Der Schotte schlug im Halbfinale von Nottingham Nuno Borges sicher mit 6:3 und 6:2 und spilet morgen gegen Arthur Cazaux.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 19:54 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht kurz vor dem nächsten Challenger-Sieg

Andy Murray scheint immer mehr Gefallen an den Turnieren der ATP-Challenger-Tour zu finden. Nachdem der zweimalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen in diesem Jahr schon in Aix-en-Provence und letzte Woche in Surbiton erfolgreich war, fehlt Murray in Nottingham nur noch ein Sieg zum Titel-Triple. Murray bezwang im Halbfinale Nuno Borges mit 6:3 und 6.2. Endspielgegner morgen wird der Franzose Athur Cazaux sein, der gegen Dominik Koepfer mit 7:5 und 6:2 gewann.

In der kommenden Woche kehrt Andy Murray dann auf die ATP-Tour zurück. Und der Einstieg beim 500er im Queen´s Club wird nicht einfach: Es geht gleich gegen Alex de Minaur.

In Bratislava bestreiten derweil Vitaliy Sachko und Dimitar Kuzmanov das Endspiel. Die Finalpaarungen in Perugia und Lyon werden derzeit noch ermittelt.