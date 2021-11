ATP-Challenger: Oscar Otte erreicht Finale in Ortisei

US-Open-Überraschungsmann Oscar Otte (ATP-Nr. 125) setzt sein starkes zweites Halbjahr 2021 fort: Beim ATP-Challenger in Ortisei/Italien ist der 28-Jährige ins Finale eingezogen. Auch für Daniel Altmaier läuft's gut in dieser Woche in den USA.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2021, 14:42 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Der topgesetzte Otte schlug am Samstagmittag Jack Draper aus England mit 7:6 (3), 6:4 und steht damit im Endspiel des mit 44.820 Euro dotierten Challenger-80-Turniers. Er trifft am Sonntag auf Maxime Cressy aus Frankreich (ab 11 Uhr, hier im Livestream). Cressy ist die Nummer 2 des Turniers.

Otte hatte in der zweiten Runde Landsmann Matthias Bachinger aus dem Turnier genommen und bislang keinen Satz abgegeben.

Für den Mann aus Köln geht damit sein erfolgreichstes Jahr weiter: Otte hatte bei den US Open aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreicht und sich dort verletzt, nach seinem Comeback machte er weiter, wo er aufgehört hatte: Beim Challenger-Turnier in Villena erreichte er direkt das Halbfinale, in Ismaning holte er kürzlich den Titel.

Dank seines Finaleinzugs in Ortisei (St. Ulrich) hat sich Otte im Live-Ranking auf Platz 117 vorgespielt und nimmt damit Kurs auf eine direkte Qualifikation für die Australian Open 2022.

Zum Einzel-Draw in Ortisei

Daniel Altmaier vor Einzug in die Top 100

Beim Challenger-Turnier in Knoxville/USA (52.080 US-Dollar) steht indes Daniel Altmaier (ATP-Nr. 105) nach einem Sieg über Ex-Top-Ten-Mann Jack Sock (aktuell die Nr. 149) im Halbfinale. Altmaier gewann in der Nacht mit 3:6, 7:5 und 7:6 (2).

Der 23-Jährige trifft heute auf den Lokalmatadoren Michael Mmoh (2. Match nach 18.30 Uhr MEZ, hier im Livestream). Das andere Halbfinale bestreiten Björn Fratangelo und Christopher Eubanks in einer rein US-amerikanischen Angelegenheit.

Auch Altmaier steht aktuell so hoch wie noch nie im ATP-Ranking, bei einem Finaleinzug würde er am Montag erstmals die Top 100 knacken und die direkte Quali für Melbourne ebenfalls in greifbarer Nähe sehen.

Zum Einzel-Draw in Knoxville