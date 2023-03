ATP Challenger Pau: Rodionov und Struff erreichen das Viertelfinale

Jurij Rodionov und Jan-Lennard Struff sind am Donnerstag in das Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Pau eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 17:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Jurij Rodionov steht in Pau im Viertelfinale

Rodionov, in Pau an Position acht gesetzt, hatte mit dem belgischen Qualifikanten Joris de Loore alle Hände voll zu tun, gewann schließlich mit 4:6, 6:1 und 7:6 (6). Im Viertelfinale wartet mit Luca van Assche ein aufstrebender, junger Franzose.

Jan-Lennard Struff gewann seine Achtelfinal-Partie gegen Dan Added mit 6:1 und 6:3. Und könnte es am morgigen Freitag mit dem Turnierfavoriten zu tun bekommen: Lokalmatador Arthur Rinderknech.

Hier das Einzel-Tableau in Pau