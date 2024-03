ATP-Challenger Phoenix: Berrettini fehlt noch ein Sieg zum Traum-Comeback

Matteo Berrettini hat bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour beim Challenger in Phoenix das Endspiel erreicht. Dort geht es gegen den Portugiesen Nuno Borges.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 07:39 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini steht in Phoenix im Endspiel

Comebacker oder Titelverteidiger - wer holt sich den Titel beim top besetzten ATP-Challenger-Turnier in Phoenix? Im Finale treffen nämlich Matteo Berrettini, der seit den US Open pausieren musste, und der Portugiese Nuno Borges, Phoenix-Champion von 2023, aufeinander. Der Italiener musste auf dem Weg dorthin Schwerstarbeit leisten, am Samstag gleich zwei Mal ran. Und das waren keine Spaziergänge.

Zunächst setzte sich Berrettini im Viertelfinale gegen den französischen Qualifikanten Terence Atmane mit 3:6, 7:6 (1) und 7:6 (6) durch. Knapp drei Stunden später musste er wieder auf den Court, gewann gegen Aleksander Vukic mit 7:6 (2) und 7:6 (2). Der Tiebreaks in Folge und allesamt gewonnen - das hört sich schon wieder nach Vintage Berrettini an.

Berrettini genießt die Zeit auf dem Court

„Ich haben über die letzten Monate so hart gearbeitet, als ich nicht spielen konnte“, erklärte Berrettini nach seinem zweiten Sieg des Tages. „Ich habe mich wirklich durchgekämpft.“ Er habe aus den Erinnerungen an diese schwierige Zeit Kraft gezogen, um die Aufgaben in Phoenix zu bewältigen. „Ich genieße einfach die Zeit auf dem Court.“

Nuno Borges musste in seinem Halbfinale gegen Luca van Assche über drei Sätze gehen, zog mit 6:4, 4:6 und 6:2 ins Endspiel ein, in dem für den Sieger 175 Zähler auf dem Spiel stehen.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix