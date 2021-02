ATP-Challenger Quimper 2: Maximilian Marterer schlägt erneut Sebastian Ofner

Maximilian Marterer hat wie schon in der Vorwoche beim ATP-Challenger-Turnier in Quimper auch bei der zweiten Ausgabe in Frankreich Sebastian Ofner besiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 16:49 Uhr

© GEPA Pictures Maxi Marterer hat wie schon in der Vorwoche Sebastian Ofner besiegt

Während es vor wenigen Tagen in die Verlängerung ging, der deutsche Linkshänder erst im Tiebreak des dritten Satzes die Oberhand behielt, fiel der Erfolg Marterers diesmal mit 6:2 un 7:6 (3) deutlicher aus. In Runde zwei wartet nun entweder Turnierfavorit Alejandro Davidovich Fokina oder der Italiener Thomas Fabbiano. Sebastian Korda, der Quimper 1 am Sonntag mit einem 6:1 und 6:1 im Endspiel gegen Filip Horansky für sich entscheiden konnte, zog sich aufgrund einer leichten Adduktoren-Verletzung aus dem zweiten Turnier zurück.

Horansky trifft in Runde eins auf Peter Gojowczyk. Das deutsche Aufgebot ist übrigens noch größer geworden: Zu Yannik Maden, der gegen Lucas Pouille eröffnet, gesellten sich noch Lucky Loser Daniel Masur (spielt gegen Gregoire Barrere) und Qualifikant Tobias Kamke, der auf Denis Istomin trifft.