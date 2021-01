ATP-Challenger Quimper: Korda vor nächstem Titel, Ofner wieder gegen Marterer

Während die Auslosung für das zweite ATP-Challenger-Turnier in Quimper die Neuauflage des Matches zwischen Maximilian Marterer gegen Sebastian Ofner gebracht hat, steht Sebastian Korda im Endspiel von Ausgabe eins.

Der Verzicht auf die Qualifikations-Mühlen mit eventuell anschließender Quarantäne scheint sich für Youngster Sebastian Korda bezahlt zu machen. Der US-amerikanische Youngster erreichte mit einem 7:6 (5) und 7:6 (1) gegen Benjamin Bonzi das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Quimper, Ausgabe eins. Am Sonntag spielt der Sohn des ehemaligen Australian-Open-Champions Petr Korda gegen Filip Horansky, der sich gegen einen anderen amerikanischen Newcomer, den von Pat Cash betreuten Brandon Nakashima, mit 7:6 (10), 4:6 und 6:4 behaupten konnte.

Korda hatte Ende 2020 in Eckental erstmals ein Turnier der Challenger-Kategorie gewonnen, Anfang dieser Saison stand er im Endspiel des ATP-Tour.250-Turniers von Delray Beach, unterlag dort aber Hubert Hurkacz aus Polen.

Maden gegen Pouille

Derweil hat die Auslosung für das zweite Event in Quimper, das am Montag startet, eine Neuauflage des Matches zwischen Maximilian Marterer und Sebastian Ofner gebracht. Die beiden hatten sich schon in dieser Woche gegenüber gestanden, Marterer gewann denkbar knapp im Tiebreak des dritten Satzes.

Ebenfalls am Start werden aus deutschsprachiger Sicht Peter Gojowczyk, Yannick Maden und Jurij Rodionov stehen. Alle drei haben schwierige Lose gezogen: Gojowczyk eröffnet gegen den dieswöchigen Finalisten Horansky, Maden muss gegen die Nummer zwei des Turniers, Lucas Pouille, ran. Und Rodionov trifft mit Arthur Rinderknech ebenfalls auf einen Lokalmatador.