ATP-Challenger Rennes: Dominic Thiem eröffnet gegen Gilles Simon

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Rennes auf Gilles Simon. Mit dem Franzosen verbindet Thiem eine lange Historie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 20:38 Uhr

© Getty Images Man kennt sich: Dominic Thiem trifft zum zwölften Mal auf Gilles Simon

Das Scouten des Gegners kann sich Dominic Thiem für die erste Runde beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes sparen. Denn der Österreicher wurde gegen Gilles Simon ausgelost, einen Mann, mit dem es schon elf Begegnungen auf der ATP-Tour gab. Die neun Mal zur Zufriedenheit von Thiem ausgefallen sind.

Das letzte Match zwischen den beiden gab es 2019 in Indian Wells, Thiem gewann glatt mit 6:3 und 6:1. Man muss schon bis ins Jahr 2014 zurückgehen, um einen Sieg von Simon zu finden. Damals bezwang der mittlerweile 37-Jährige Thiem sowohl in Nizza als auch in Toronto.

Thiem in Runde zwei eventuell gegen Peniston

Sollte Thiem seinen zehnten Erfolg im zwölften Match gegen Simon feiern, trifft er in Runde zwei entweder auf den Franzosen Antoine Escoffier oder Ryan Peniston. Der Brite hat im Sommer während der Rasensaison groß aufgezeigt und startet in Rennes als Nummer fünf gesetzt.

Als Turnierfavorit geht Hugo Gaston ins Rennen. Der Lokalmatador ist der einzige Top-100-Spieler im Tableau. In der Setzliste folgen Peter Gojowczyk und Hugo Grenier.

Hier das Einzel-Tableau in Rennes