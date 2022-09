ATP-Challenger Rennes: Dominic Thiem erreicht das Viertelfinale

Dominic Thiem ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen den Briten Ryan Peniston in das Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Rennes eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2022, 21:16 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem beim Challenger in Rennes

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker!

Die Aufschläger haben es nicht leicht gehabt an diesem Donnerstagabend beim Match zwischen Dominic Thiem und Ryan Peniston. Die Partie begann gleich mit drei Breaks, ehe Peniston sein Service zu 3:1 halten konnte. Das war es aber auch schon mit der Herrlichkeit des Linkshänders, der in diesem Jahr im Londoner Queen´s Club immerhin Casper Ruud bezwingen konnte. Denn Thiem schaffte nicht nur das neuerliche Rebreak, nein, der 29-jährige Niederösterreicher gab im ersten Satz kein Spiel mehr ab. Und fixierte das 6:3 mit seinem zweiten Ass.

Der zweite Akt begann gleich wieder mit einem Break für Thiem, der zum Auftakt Gilles Simon in drei Sätzen besiegen konnte. Thiem ließ mehrere Chancen zum 4:1 liegen, stattdessen konnte Peniston zunächst einmal auf 2:3 herankommen. Bei Thiem funktionierte in dieser Phase der Aufschlag allerdings ausgezeichnet, Peniston bekam keine Chance mehr auf das ganz große Comeback.

Im Viertelfinale geht es für Thiem gegen den Bulgaren Adrian Andreev, der es in den bisherigen beiden Matches in Rennes geschafft hat, sich den Ruf eines Mannes mit eisernen Nerven zu erarbeiten. Denn sowohl das Match in Runde eins gegen Maxime Janvier wie auch das Achtelfinale gegen Hugo Gremier gewann Andreev im Tiebreak des dritten Satzes.

