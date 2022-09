ATP-Challenger Rennes: Dominic Thiem bezwingt zum Auftakt Gilles Simon

Dominic Thiem hat beim ATP-Challenger in Rennes zum Auftakt den Ex-Weltklasse-Spieler Gilles Simon in drei Sätzen in die Schranken weisen können.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.09.2022, 22:05 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem musste beim ATP-Challenger in Rennes gegen Gilles Simon ran

Wer sich das Erstrunden-Spiel Dominic Thiems beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes (Frankreich) live vor dem Fernseher oder Monitor gegeben hat, wird bemerkt haben, dass sich zwei verschiedene Persönlichkeiten des Österreichers auf dem Platz befunden haben. Letztendlich gewann der Österreicher gegen den ehemaligen Weltklasse-Spieler und Lokalmatador Gilles Simon mit 4:6, 6:3, 6:2.

In den ersten eineinhalb Sätzen sah man Persönlichkeit Nummer eins des Österreichers, die man 2022 schon einige Male zu Gesicht bekommen hatte - nicht ganz schlecht, aber verunsichert, fehleranfällig und insgesamt zu schwach für einen durchaus attraktiv auftretenden Simon, der zeigte, dass er nicht von Beginn an klein bei geben möchte.

Jetzt gegen fünftgesetzten Briten

Doch dann Mitte des zweiten Satzes der Wechsel zu Persönlichkeit Nummer zwei: angriffslustiger, präziser und insgesamt präsenter am Platz. Die Auswirkung der Veränderung war justament sichtber. Während Simon immer mehr in die Defensive gedrängt wurde, drückte der Lichtenwörther Stück für Stück immer ein Quentchen mehr nach.

Bleibt zu hoffen, dass im Achtelfinale gegen den Briten Ryan Peniston von Beginn weg Persönlichkeit zwei den Center Court in Nordwestfrankreich betreten möge. Peniston ist bei der Hartplatz-Hallen-Veranstaltung auf fünf gesetzt und hatte in Runde eins Lokalmatador Antoine Escoffier 6:3, 7:6 (5) bezwungen.

