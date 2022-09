ATP-Challenger Rennes: Dominic Thiem zieht im Stream die Massen an

Dominic Thiem hat am Dienstag seine erste Runde beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes gewonnen. Erstaunlich dabei, wie viele Fans sich das Match gegen Gilles Simon im Livestream angesehen haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.09.2022, 08:14 Uhr

© Getty Images Das Match zwischen Dominic Thiem und Gilles Simon war im Stream sehr gut besucht

Der Service, den die ATP-Challenger-Tour anbietet, ist eigentlich herausragend: Jedes einzelne Match wird gestreamt, kostenlos und in respektabler Qualität. Gut, meistens ist bei den Streams nur eine Kamera im Einsatz und die Spiele bleiben unkommentiert. Gerade letzteres muss für die Zuschauer aber kein Nachteil sein. Wer sich in die Untiefen der zweiten Ebene auf der Tour begibt, kann im Zweifel selbst erkennen, ob eine Vorhand nun gewinnbringend war oder nicht.

Manchmal, so wie etwa am Dienstagabend bei der Partie zwischen Dominic Thiem und Gilles Simon in Rennes, bekommt man auch noch die gesamte Konversation zwischen dem Schiedsrichter und den Spielern mit überliefert. Auch das recht unterhaltsam. Darüber hinaus wird aber auch die jeweilige Anzahl der Zuschauer eingeblendet, die sich ein Match gerade ansehen.

Paire heute im Vergleich zu Thiem

Und gerade in dieser Hinsicht war der erste Auftritt von Thiem in Rennes bemerkenswert. Denn schon vor dem ersten Ballwechsel hatten sich mehr als 600 Fans vor den Endgeräten versammelt, mit Spielbeginn stieg die Zahl dann kontinuierlich. Mitte den ersten Satzes waren es bereits 2.500, in der Entscheidung wurde dies noch einmal getoppt. Und das, obwohl der Dienstagabend für die Sportfans durchaus Konkurrenz-Programm zu bieten hatte.

Ob das Thiem-Simon-Match eine Ausnahme war, könnten aufmerksame Beobachter schon heute Abend überprüfen: Denn da ist um exakt dieselbe Zeit, nämlich um 19 Uhr, das Match von Benoit Paire gegen seinen französischen Landsmann Dan Added angesetzt. Und Paire gilt ja auch als ein Mann, dem man gerne bei der Arbeit zusieht. Auch wenn er selbst diese Arbeit ab und zu gar nicht so gerne verrichtet.