ATP Challenger: Richard Krajicek - Wenn der Vater mit dem Sohne...

Tennis-Papa Richard Krajicek ist zusammen mit seinem Sohn Alec Deckers auf der ATP-Challenger-Tour zugegen - aktueller Halt ist Buenos Aires.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2022, 22:00 Uhr

© twitter Richard Krajicek begleitet seinen Sohn Alec Deckers auf der ATP-Challenger-Tour

Wenn beim Namen Alec Deckers bei dem einen oder anderen Tennis-Fan nichts klingelt, ist das kein Grund zur Besorgnis. Immerhin hat der 21-jährige Niederländer den Namen seiner Mutter angenommen und nicht den seines gemeinhin wohl deutlich bekannteren Vaters: Richard Krajicek. Dieser hatte es während seiner aktiven Zeit durch seinen Wimbledon-Triumph 1996 zu sportlichem und durch seine sexistischen Äußerungen bezüglich des Damentennis („faule, fette Schweine“) zu zweifelhaftem Ruhm gebracht.

Seit 2004 ist Krajicek Turnierdirektor des ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, das auch dieses Jahr Anfang Februar mit einem ausgezeichneten Teilnehmerfeld zu begeistern weiß. Neben Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas haben auch Andrey Rublev (Titelverteidiger) oder etwa Stan Wawrinka für die 2022er-Ausgabe genannt.

Qualifikation bereits überstanden

Bevor es mit dem ATP-World-Tour-500-Event in der Stadt mit dem größten Seehafen Europas am 7. Februar so richtig los geht, ist noch ein wenig Zeit. Und diese verbringt der berühmte Tennis-Papa mit seinem Sohn bei einem ATP-Challenger-Event in Südamerika - genauer gesagt in Buenos Aires. Der aktuell auf Position 975 des ATP-Rankings gelistete Jungspund hat auch sogleich erfolgreich die Qualifikation beim mit rund 38.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Event überstanden.

Zugegeben: Das Teilnehmerfeld in der argentinischen Hauptstadt könnte auch jenes eines gut besetzten 15er-Future-Turniers sein - der Cut lag immerhin bei ATP-Rang 564. Aber eben auch die Gunst der Stunde muss erst einmal genutzt werden. In der ersten Hauptfeld-Runde bekommt es Deckers mit dem Lokalmatador Gonzalo Villanueva (ATP 436) zu tun. Es bleibt abzuwarten, wie sich der junge Holländer in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird - Tennis liegt hier tatsächlich in der Familie.

