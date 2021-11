ATP Challenger: Rune mit Turniersieg im Gepäck zu den #NextGen-Finals

Holger Rune hat am Sonntag das ATP-Challenger-Turnier in Bergamo gewonnen. Der Däne startet in der aktuellen Woche bei den #NextGen-Finals in Mailand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 21:11 Uhr

© Getty Images Guter Mann, jetzt schon: Holger Vitus Nidskov Rune

Holger Vitus Nodskov Rune ist mit seinem Triumph beim ATP-Challenger-Turnier in Bergamo in der ATP-Weltrangliste schon auf Position 109 vorgerückt. Das wäre alleine schon aller Ehren wert, gäbe es allerdings nicht die Regeln hinsichtlich der eingefrorenen Punkte, dann stünde der junge Däne nämlich um Position 70..

Was Rune auch schon kritisch (und mit Recht) angemerkt hat. Im Moment sollte die Laune aber passen. Denn mit dem 7:5 und 7:6 (6) gegen Cem Ilkel am Sonntagabend in Bergamo hat der 18-Jährige noch einmal ein spätes Ausrufezeichen sportlicher Art gesetzt.

Damit wird das ohnehin nicht geringe Selbstvertrauen des Teeangers auf dem Weg zu den #NextGen-Finals in Mailand noch einmal um ein gerüttelt Maß gewachsen sein. Dort wurde Rune in die Gruppe A gelost - und bekommt es mit Carlos Alcaraz, Juan Manuel Cerundolo und Brandon Nakashima zu tun.