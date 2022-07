ATP-Challenger Salzburg live: Dominic Thiem vs. Filip Misolic im Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Salzburg auf Filip Misolic. Das Match gibt es ab 18 Uhr live bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 17:45 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Ein Favorit ... ... ist im Vorfeld des Matches nur schwer auszumachen. Während Thiem das erste Match seit seiner Pleite bei den French Open bestreitet, kommt Misolic mit zwei Siegen in der Qualifikation in sein erstes Treffen mit dem US-Open-Champion von 2020. Thiem vor dem Match: "Bei den vielen Niederlagen war kein einziges Match dabei, wo ich das Gefühl hatte, dass ich richtig geil gespielt habe." Ab 18:00 Uhr ... ... kommt es beim Challenger in Salzburg zum Duell der beiden Österreicher. Für Dominic Thiem geht es nach sieben Erstrunden-Niederlagen in Folge um den ersten Sieg im laufenden Kalenderjahr. Servus ... ... und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Dominic Thiem und Filip Misolic.

© GEPA Pictures Dominic Thiem eröffnet in Salzburg gegen Filip Misolic

Während Dominic Thiem seit seinem Ausscheiden bei den French Open gegen Hugo Dellien kein Match mehr bestritten hat, kommt Filip Misolic mit zwei Siegen in der Qualifikation in sein erstes Treffen mit dem US-Open-Champion von 2020.

Thiem hat die letzten Tage zu intensivem Training genutzt, sich bei seinem Kumpel Andrey Rublev in Spanien in Form gebracht. Das Antreten in Salzburg soll den Auftakt zu vier Turnierwochen in Folge bilden: es folgen Bastad, Gstaad und schließlich die Generali Open in Kitzbühel.

