ATP Challenger Stettin: Deutsches Trio weiter

Beim ATP Challenger in Stettin zogen Rudi Molleker und Henri Squire nach überstandener Qualifikation ins Hauptfeld ein. Diego Dedura steht bereits im Achtelfinale.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 17:51 Uhr

© Getty Images Diego Dedura

Molleker gewinnt deutsches Duell

Rudi Molleker setzte sich in der entscheidenden Qualifikationsrunde gegen Landsmann Maik Steiner durch. Der 24-Jährige siegte mit 6:2, 7:6 und sicherte sich damit einen Platz im Hauptfeld des traditionsreichen Sandplatzturniers. Vor allem im ersten Satz ließ Molleker wenig zu, ehe es im zweiten Durchgang deutlich enger wurde und das Tiebreak die Entscheidung brachte.

Squire bezwingt Schell

Auch Henri Squire schaffte den Einzug ins Hauptfeld – ebenfalls in einem deutsch-deutschen Duell. Gegen Niklas Schell behielt er klar die Oberhand und gewann mit 6:2, 6:2. Der Sieg war eine Demonstration von Dominanz: Squire gab nur wenige Chancen ab und nutzte konsequent seine Möglichkeiten, um das Match frühzeitig für sich zu entscheiden.

Bitteres Aus für Möller

Für Marvin Möller war in der zweiten Qualifikationsrunde dagegen Endstation. Er unterlag dem Slowaken Jozef Kovalik mit 2:6, 3:6. Besonders im ersten Satz diktierte Kovalik das Tempo und ließ Möller kaum Chancen, um seine Stärken zu entfalten. Auch im zweiten Durchgang gelang es dem Hamburger nicht, den Spieß umzudrehen.

Dedura überzeugt im Hauptfeld

Bereits im Hauptfeld stand Diego Dedura, der seine Erstrundenaufgabe souverän meisterte. Gegen den Franzosen Luka Pavlovic ließ er beim 6:2, 6:2-Erfolg keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Dedura kontrollierte die Ballwechsel von Beginn an und nutzte seine Chancen konsequent, um in zwei klaren Sätzen ins Achtelfinale einzuziehen.