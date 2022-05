ATP Challenger Surbiton: Andy Murray startet mit klarem Sieg über Rodionov in Rasensaison

Andy Murray ist stark in seine persönliche Rasensaison 2022 gestartet: Der Schotte besiegte am Dienstag Jurij Rodionov beim ATP-Challenger-Event von Surbiton klar in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.05.2022, 18:27 Uhr

Stärker könnte der Kontrast kaum sein: Während es im Stade Roland Garros auf roter Asche zu Werke geht, ist ein kleiner, aber feiner Teil des ATP-Tross bereits auf frischem Grün unterwegs. Und zwar in Surbiton, wo die Rasensaison 2022 auf Challenger-Niveau in einem beschaulichen Rahmen ihren Start findet.

Mit dabei: durchaus prominente Namen. Darunter auch Andy Murray, der auf Rasen - konkret in Wimbledon - zwei seiner drei Grand-Slam-Titel hat gewinnen können. Und für den im Herbst seiner Laufbahn die Rasensaison einen besonders hohen Stellenwert innehat. So hoch, dass sich der Schotte kurzerhand gegen ein Antreten bei den French Open und eben für einen Start beim ATP-Challenger-Event von Surbiton entschieden hat.

Murray lässt Rodionov keine Chance

Dort ist der ehemalige Weltranglistenerste nun äußerst solide ins Turnier gestartet. Gegen den Österreicher Jurij Rodionov, der in seiner Laufbahn in Stuttgart immerhin bereits ein Halbfinale auf Rasen erreichen konnte, gab sich Murray keine Blöße und sorgte mit zwei schnellen Breaks in Satz eins und zwei früh für klare Verhältnisse.

Insbesondere der eigene Aufschlag beim Schotten funktionierte tadellos, rund 90 Prozent der Punkte gingen an Murray, landete der erste Aufschlag im Feld. Am Ende löste der ehemalige Weltranglistenerste mit 6:2 und 6:1 sein Ticket für die Runde der letzten 16, wo es gemäß Setzliste nun gegen Radu Albot gehen könnte. Nummer zwei beim ATP-Challenger-Event von Surbiton ist indes der Franzose Adrian Mannarino, Murray geht in seiner Heimat topgesetzt ans Werk.

