ATP Challenger Surbiton: Andy Murray steht im Viertelfinale

Turnierfavorit Andy Murray qualifizierte sich beim ATP-Challenger-Turnier in Surbiton für das Viertelfinale. In Runde zwei hatte der ehemalige Weltranglistenerste aber schon deutlich mehr zu kämpfen als in seiner Auftaktpartie.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2022, 18:50 Uhr

© Getty Images Andy Murray steht im Viertelfinale von Surbiton

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Über den Start in die diesjährige Rasensaison kann sich Andy Murray nicht beklagen. Nach einem 7:6 (4) und 7:6 (3)-Erfolg über den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer steht der dreifache Grand-Slam-Sieger beim ATP-Challenger-Event in Surbiton im Viertelfinale.

Murray, der die derzeit stattfindenden French Open aus Vorbereitungsgründen auf Wimbledon ausgelassen hatte, musste gegen Brouwer jedoch hart kämpfen, ehe der Zweisatzerfolg feststand. Im zweiten Durchgang sah sich der topgesetzte Brite sogar mit einem 2:4-Rückstand konfrontiert.

Im Viertelfinale bekommt es Murray, der dem Österreicher Jurij Rodionov zum Auftakt nur drei Spielgewinne vergönnt hatte, mit Brandon Nakashima zu tun. In der kommenden Woche wird der ehemalige Weltranglistenerste dann beim ATP-250-Turnier in Stuttgart an den Start gehen.

