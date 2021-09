ATP-Challenger Szczecin: Hanfmann und Kuhn erreichen Halbfinale

Yannick Hanfmann und der Deutsch-Spanier Nicola Kuhn haben beim ATP-Challenger im polnischen Szczecin mit überzeugenden Siegen die Vorschlussrunde erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 17:00 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann hat in Szczecin das Halbfinale erreicht

Das ATP-Challenger-Turnier in Szczecin erfreut sich bei den Teilnehmern Jahr für Jahr großer Beliebtheit. Bei der aktuellen Ausgabe dürften Yannick Hanfmann und der für Spanien spielende Nicola Kuhn als weitere Fans des Events hinzugekommen sein. Kuhn hatte gleich zum Auftakt den an Position eins gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen bezwungen und steht nach einem 6.1 und 7:5 gegen Marco Trungelitti nun schon im Halbfinale. Dort geht es gegen den Tschechen Zdenek Kolar.

Yannick Hanfmann wiederum hatte beim 6:2, 7:5 gegen Lokalmatador Pawel Cias ebenfalls wenige Problem, der an der TennisBase Oberhaching trainierende Deutsche trifft im Halbfinale entweder auf den dänischen Newcomer Holger Nodskov Rune oder Kamil Majchrzak.

