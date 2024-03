ATP Challenger Szekesfehervar: Thiem unterliegt Qualifikant Michalski

Topfavorit Dominic Thiem ist bereits in Runde eins des ATP-Challenger-Turniers in Szekesfehervar am Polen Daniel Michalski mit 3:6 und 4:6 gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2024, 16:45 Uhr

Man hat ja schon fast vergessen, wie anstrengend solides Sandplatztennis sein kann. Aber gut, dass es Dominic Thiem und Daniel Michalski gibt. Die beiden haben in der Halle von Szekesfehervar ihr Nenngeld fast bis zum letzten Cent ausgespielt, alleine für den ersten Satz 69 Minuten benötigt. Für einen Satz wohlgemerkt, der nicht einmal in die Nähe eines Tiebreaks kam. Michalski holte sich den Durchgang mit 6:3.

Tennis sei eine Wiederholungssportart hat Thiem ehemaliger Coach Benjamin Ebrahimzadeh im vergangenen Jahr in München erklärt. Und Wiederholungen hat Dominic Thiem zum Auftakt seiner Challenger-Tournee, die ihn noch nach Zadar und Neapel bringen wird, genug bekommen. Michalski, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen musste, ging jeden Ballwechsel mit, streute immer wieder Stopps ein, die nicht immer zum Erfolg führten. Dennoch schaffte der Pole auch im zweiten Akt ein Break, das frühe zum 2:1 war’s. Beim Stand von 3:5 wehrte Thiem mit einem wunderbaren Vorhand-Cross einen Matchball ab.

Wenige Augenblicke später war es dann aber so weit, Michalski servierte zu null aus. Nach einer Gesamtspielzeit von 1:52 Stunden. Nicht das Ergebnis, dass sich Dominic Thiem gewünscht hat. Denn neben Wiederholungen ist auch ein Batzen Selbstbewusstsein gefragt.

Der Dienstag war aus österreichischer Sicht übrigens auch nicht prächtig verlaufen: Denn Lukas Neumayer, Gerald Melzer und auch Filip Misolic schieden allesamt schon in Runde eins aus.

