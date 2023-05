ATP Challenger Tour: Dominik Koepfer holt Titel in Turin!

Dominik Koepfer hat das ATP-Challenger-Turnier in Turin gewonnen. Damit kommt der deutsche Linkshänder wieder ganz nah an die Top 100 ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 20:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominik Koepfer nähert sich wieder seiner Hochform

Starkes Turnier von Dominik Koepfer in Turin! Und am Samstag musste der Deutsche sogar zweimal ran: Zunächst besiegte er den an Position zwei gesetzten Daniel Elahi Galan sicher mit 6:4 und 6:2. Im Endspiel gewann Koepfer dann gegen Federico Gaio mit 6:7 (5), 6:2 und 6:0.

Koepfer wird in der ATP-Weltrangliste mit den 175 gewonnenen Punkten 47 Plätze gutmachen. Im Live-Ranking liegt er schon auf Position 102.

Hier das Einzel-Tableau in Turin