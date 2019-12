ATP Challenger Tour: Heilbronn und Braunschweig ausgezeichnet

Nach der Bekanntgabe der diesjährigen ATP-Awards gab es auch in Deutschland Grund zu feiern. Mit den Sparkassen Open in Braunschweig und dem Neckarcup in Heilbronn wurden zwei deutsche Events als weltweit beste von insgesamt 158 Turnieren auf der ATP-Challenger-Tour ausgezeichnet.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 10:38 Uhr

© Florian Heer Die Macher hinter dem Challenger in Heilbronn: Metehan Cebeci, Mine Cebeci und Tom Bucher

Während die Sparkassen Open mit ihrer Mixtur aus Tennis und Entertainment schon seit 1994 das Publikum als auch Spieler begeistern und bereits zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren diese Ehre zuteilwurde, hat man in Heilbronn das Triple geschafft.

Triple-Erfolg für den Neckarcup

Zum dritten Mal in Folge wurde der Neckarcup zum weltbesten Turnier der ATP-Challenger-Tour gewählt. Erst im Mai dieses Jahres wurde Turnierdirektor und Initiator Metehan Cebeci sowie den Veranstaltern, Mine Cebeci und Tom Bucher, im Rahmen des sechsten Neckarcups, der Award für 2018 auf dem Center Court überreicht.

Nun haben es die drei wieder geschafft und meisterten dabei die Neuerungen, wie Regeländerungen und dem größeren Draw sowie dem daraus resultierenden höheren Aufwand in Hotel, Verpflegung und Transport mit Bravour. Auch 2019 war der Neckarcup wieder das Lieblingsturnier der Tennisspieler und der Offiziellen.

Auszeichnung als „bestes Weihnachtsgeschenk“

„Ich bin einfach nur glücklich – glücklich, dass wir es zum dritten Mal hintereinander geschafft haben, diese höchste Auszeichnung zu erlangen“, freut sich Mine Cebeci, die sich neben dem Rahmenprogramm auch um die Organisation kümmert. „Wir wissen, dass wir unsere Arbeit leidenschaftlich und mit der Liebe zum Detail machen, und wir sind sehr penibel und sehr gut organisiert. Aber diese erneute Auszeichnung zeigt auch, dass wir sie zur Zufriedenheit aller machen. Sie zeigt, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren der letzten zwei Jahre ausgeruht haben, sondern, dass wir einen noch größeren Einsatz erbracht haben, um noch besser zu sein. Es ist sehr schön zu sehen, dass unsere Arbeit ihre angemessene Anerkennung findet und uns damit auf unserem Weg bestärkt! Zum dritten Mal „BEST CHALLENGER OF THE YEAR“ - das ist das schönste Weihnachtsgeschenk für uns drei und das gesamte Neckarcup-Team.“

Auch Turnierdirektor Metehan Cebeci gibt freudig und zufrieden zu: „Diesen Preis drei Jahre hintereinander zu bekommen, ist die größte Anerkennung unserer herausragenden und peniblen Arbeit. Ich wiederhole mich, aber wir sind sehr stolz, diesen Preis erneut zu erhalten, von den jungen, aufstrebenden Spielern sowie von der ATP Anerkennung für unseren Einsatz zu bekommen und für unsere Arbeit honoriert zu werden!“

Neuauflagen in 2020

Vom 11. Mai bis 17. Mai 2020 geht es in die siebte Auflage des Sandplatzturniers. 12.250 Euro Preisgeld und 100 ATP-Ranglistenpunkte erwarten den Champion im Einzel. Mit Alexander Zverev, Nikoloz Basilashvili und Filip Krajinovic konnten sich bereits einige bekannte Namen in die Siegerliste eintragen.

Auch in Braunschweig wird es im nächsten Jahr wieder um den Titel der Sparkassen Open gehen, wenn vom 2. bis 11. Juli die internationalen Tenniscracks zum Schläger greifen.

Neben den beiden hiesigen Events wurden auch die Puerto Vallarta Open in Mexiko und die Pekao Szczecin Open in dieser Kategorie geehrt.