ATP Challenger Tour: Philipp Kohlschreiber holt Titel in Bendigo

Philipp Kohlschreiber hat das Jahr 2020 mit einem Turniersieg begonnen. Der gebürtige Augsburger holte sich den von Canberra nach Bendigo verlegten ATP-Challenger mit einem Drei-Satz-Finalsieg gegen Emil Ruusuvuori.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.01.2020, 08:13 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber hat 2020 mit einem Turniersieg begonnen

Kohlschreiber gewann die Partie gegen den finnischen Davis-Cup-Spieler nach einer Spielzeit von 1:53 Stunden mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3. Ruusuvuori hatte im Herbst in der Davis-Cup-Relegation gegen Österreich Dominic Thiem besiegt und konnte gegen Kohlschreiber mit 13 Assen glänzen. Dennoch war es der erfahrene Deutsche, der sich am Ende seinen ersten Challenger-Titel nach einer Pause von zwölf Jahren holte.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Kohlschreiber mit Peter Gojowczyk, Steve Johnson und Evgeny Donskoy drei gesetzte Spieler besiegt. Für den Erfolg nahm der 35-Jährige 125 Punkte aus Bendigo mit. Eigentlich hätte das Turnier in Canberra stattfinden sollen, die Beeinträchtigungen durch die Buschfeuer machten eine Verlegung allerdings notwendig.

Vom Erfolg von Kohlschreiber profitiert auch ein Österreicher: Dennis Novak wird am Montag erstmals einen zweistelligen Rang in der ATP-Weltrangliste bekleiden. Hätte Ruusuvuori gewonnen, wäre der Finne auf Position 99 gerutscht. So bleibt dies dem österreichischen Davis-Cup-Spieler vorbehalten.