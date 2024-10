ATP-Challenger Villena: Justin Engel scheitert im Viertelfinale

Justin Engel ist im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Villena mit 2:6 und 6:7 (5) am Schweizer Jerome Kym gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 13:48 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel ist in Villena im Viertelfinale kapp ausgeschieden

Nach der überstandenen Qualifikation und dem bemerkenswerten Sieg über den an Position zwei gesetzten Franzosen Luca van Assche war für den deutschen Youngster Justin Engel im Viertelfinale des ATP-Challenger-Turmiers in Villena Endstation. Der 17-Jährige unterlag dem Schweizer Jerome Kym nach einer Spielzeit von 83 Minuten mit 2:6 und 6:7 (5).

Engel kann mit dem Abschneiden beim Turnier in der Akademie von Juan Carlos Ferrero dennoch zufrieden sein. Der Teenager nahm insgesamt 18 ATP-Punkte mit, verbessert sich in der Jahreswertung der U-21-Spieler, dem “Race to Jeddah”, auf Platz 32.

In Runde eins hatte Engel übrigens Rafael Jodar mit 6:3 und 6:3 sicher im Griff gehabt. Jodar hat in diesem Jahr den Junioren-Titel bei den US Open geholt.

