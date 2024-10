Justin Engel erreicht erstes Challenger-Viertefinale

Der 17-jährige Justin Engel, einer der größten Hoffnungen im deutschen Tennissport, hat beim ATP-Challenger-Turnier in Villena das Viertelfinale erreicht. Eine Premiere für den Teenager.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2024, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel spielt beim Challenger in der Akademie von Juan Carlos Ferrero groß auf

Der Akademie-Chef Juan Carlos Ferrero ist in diesem Jahr beim Challenger in Villena nicht dabei. Die ehemlaige Nummer eins der Welt absolviert mit Carlos Alcaraz ja gerade den Asien-Trip. Und durfte am Mittwoch in Peking den Titel seines Schützlings bejubeln.

Grund zur Freude hatte derweil an der Heimstätte Ferreros Justin Engel. Der 17-jährige Deutsche besiegte im Achtelfinale den an Position zwei gesetzten Franzosen Luca van Assche mit 3:6, 6:4 und 6:0. Damit zog Engel, der über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen war, erstmals unter die letzten acht eines Challengers ein.

Dort trifft der Teenager am Freitag auf den Schweizer Jerome Kym, der in Villena an Position acht gesetzt ist.

Hier das Einzel-Tableau in Villena