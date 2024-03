ATP-Challenger Zadar live: Dominic Thiem vs. Filip Krajinovic im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in Runde eins des ATP-Challenger-Turniers in Zadar auf Filip Krajinovic. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im Livestream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 11:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Runde eins von Zadar auf Filip Krajinovic

Der Auftakt für Dominic Thiem beim ATP-Challenger-Turnier in Zadar fällt ganz schön knackig aus. Denn der an Position eins gesetzte Österreicher trifft dabei auf Filip Krajinovic, der das bisland einzige Treffen der beiden auf der ATP-Tour im Sommer 2020 für sich entscheiden konnte.

Krajinovic hat ein Karriere-Hoch von Platz 26 vermerkt, liegt aber nach verletzungsgeplagten Monaten aktuell nur auf Position 446 der ATP-Charts.

Thiem vs. Krajinovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Filip Krajinovic gibt es ab ca. 15 Uhr live im Livestream auf der ATP-Challenger-Seite.

Hier das Einzel-Tableau in Zadar