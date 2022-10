ATP-Chef Gaudenzi mit Update zu Sinner und Nadal

Beim Tennisturnier in Florenz äußerte sich ATP-Funktionär Andrea Gaudenzi in einem Interview unter anderem zu den Spielern Rafael Nadal und Jannick Sinner.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 22:32 Uhr

Das ATP 250 Turnier in Florenz liegt Andrea Gaudenzi nicht nur wegen seiner italienischen Herkunft am Herzen. Er verbindet auch die Erinnerung an eigene Matches damit.

Sinner nicht ernsthaft verletzt

Auf Nachfrage nach dem Italiener Jannick Sinner, sagte Gaudenzi, er habe mit dessen Agent gesprochen und erfahren, dass sein Knöchel ihm keine schwerwiegenden Probleme bereite. Der Weltranglistenzwölfte überknöchelte bei seinem Halbfinalmatch in Sofia gegen Holger Rune und pausiert nun. Damit verpasst der Südtiroler auch das 250er in Florenz. Die Auftritte in Wien, Paris-Bercy, möglicherweise bei den ATP Finals in Turin seien aber nicht in Gefahr.

Und da wäre dann ja auch noch der Davis Cup in Malaga. Da geht die italienische Mannschaft als eine der Favoriten an den Start. Voraussetzung dafür ist allerdings ein fitter Jannik Sinner, der neben Matteo Berrettini die Punkte im Einzel holen soll.

Nadals Teilnahme an ATP-Finals

Darüber hinaus gab Andrea Gaudenzi auch eine Einschätzung über Rafael Nadal zum Besten, der in dieser Woche erstmals Vater geworden ist. Gaudenzi hofft, dass der Spanier am Endspiel der ATP teilnehme und begründet seinen Glauben damit, dass Nadal dieses Event noch nie gewonnen habe. Dies sei der einzige Sieg auf der Tour, der ihm noch fehle.