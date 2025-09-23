ATP Chengdu: Frantzen und Haase holen Doppel-Titel

Constantin Frantzen und sein niederländischer Partner Robin Haase haben den Doppeltitel beim ATP-Tour-250-Event in Chengdu geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 13:56 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Robin Haase und Constantin Frantzen haben in Chengdu den Doppel-Titel geholt

Frantzen und Haase besiegten Vasil Kirkov und Bart Stevens in einem engen Finale mit 4:6, 6:3 und 10:7. Für Conny Frantzen ist es der erste Titel auf der ATP-Tour überhaupt.

Robin Haase dagegen hat im Einzel schon zwei Turniere (Kitzbühel 2011 und 2012) und im Doppel (vor Chengdu) neun Turniere für sich entscheiden können. Mit unterschiedlichen Partner wie Matwe Middelkoop, André Begemann oder auch dem Österreicher Philipp Oswald.