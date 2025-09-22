ATP Chengdu: Lorenzo Musetti fixiert Finale mit Alejandro Tabilo

Turnierfavorit Lorenzo Musetti hat mit einem überzeugenden Zwei-Satz-Erfolg gegen Alexander Shevchenko das Endspiel beim ATP-Tour-250-Event in Chengdu erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 14:35 Uhr

Musetti besiegte Shevchenko nach lediglich 64 Spielminuten mit 6:3 und 6:1. Im Endspiel bekommt es der Italiener mit Alejandro Tabilo zu tun. Der Chilene setzte sich gegen den an Position vier gesetzten Brandon Nakashima mit 6:3 und 7:6 (0) durch.

Lorenzo Musetti hat keinen starken Sommer gespielt, konnte sich aber bei den US Open für das Viertelfinale qualifizieren. Dort war allerdings gegen Landsmann Jannik Sinner Schluss. Für Musetti geht es morgen um den dritten Titel seiner Karriere. Die beiden ersten hat er in Hamburg und Neapel geholt, jeweils im Jahr 2022.

Auch Alejandro Tabilo konnte sich bislang zwei Mal als Turniersieger verewigen: 2024 holte der Chilene in Auckland und auf Mallorca jeweils den Turniersieg.