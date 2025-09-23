ATP Chengdu: Tabilo wehrt Matchbälle ab - und schockt im Finale Favorit Musetti

Alejandro Tabilo hat aus der Qualifikation heraus in einem dramatischen Finale gegen Lorenzo Musetti den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Chengdu geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 16:15 Uhr

© Getty Images Alejandro Tabilo hat sich in Chengdu wohl selbst überrascht

Tabilo gewann im Finale von Chengdu mit 6:3, 2:6 und 7:6 (5) und wehrte auf dem Weg dorthin zwei Matchbälle von Musetti ab, der als Nummer eins in das Turnier in Chengdu gestartet war. Der Italiener verpasste damit seinen erst dritten Titel auf der ATP-Tour, die ersten beiden hatte Musetti 2022 in Hamburg und Neapel geholt.

Alejandro Tabilo dagegen hat nun drei Championate im Einzel in seiner Vita stehen. Die anderen kamen in Auckland und auf dem Rasen von Mallorca zustande. Damit wird der Chilene auch wieder unter die besten 100 Spieler der Welt einziehen. Vor dem Event in Chengdu hatte der 28-Jährige in dieser Spielzeit lediglich fünf Matches auf der Tour gewonnen.

Im Doppel gab es ein Siegerpaar mit deutscher Beteiligung. Denn Constantin Frantzen holte an der Seite seines niederländischen Partners Robin Haase seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt. Frantzen/Haase gewannen das Endspiel gegen Vasil Kirkov und Brett Stevens mit 4:6, 6:3 und 10:7.

Hier das Einzel-Tableau in Chengdu

