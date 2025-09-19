ATP Chengdu: US-Boys Giron und Nakashima souverän

Die ersten Achtelfinal-Tickets beim ATP-Turnier in Chengdu sind vergeben. Sie gingen allesamt ohne Satzverlust über die Bühne.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.09.2025, 13:31 Uhr

© Getty Images Marcos Giron bei den Chengdu Open

O’Connell serviert sich ins Achtelfinale

Christopher O’Connell ließ beim 6:2, 6:4 gegen den Chinesen Zhou Yi nichts anbrennen. Der Grund: Der Australier verwandelte 14 Asse, obwohl seine Quote beim ersten Aufschlag lediglich bei 56 Prozent lag. Dies zeugt von den Verbesserungen bei seinem Aufschlag, an dem er seit Jahren schon arbeitet.

Darderi vergibt seine Chancen

Für Luciano Darderi setzte es dagegen einen unerwarteten Dämpfer. Der Italiener, der zuletzt das Challenger-Finale von Genua gewonnen hatte, unterlag Alejandro Tabilo klar mit 4:6, 3:6. Entscheidend dürfte dabei unter anderem gewesen sein, dass Darderi alle vier Breakbälle ungenutzt ließ, während Tabilo seine beiden Chancen konsequent verwertete.

Giron souverän

Marcos Giron setzte ein klares Zeichen für die US-Fraktion im Chengdu-Feld. Beim 6:4, 6:4 über Lorenzo Sonego zeigte er sich stabil und effektiv, vor allem beim ersten Aufschlag. 92 Prozent gewonnene Punkte bildeten das Fundament seines souveränen Erfolgs.

Nakashima zieht kontrolliert nach

Auch Brandon Nakashima blieb beim 7:5, 6:3 gegen Lokalmatadoren Juncheng Shang unbeeindruckt. Der Amerikaner agierte konzentriert und zog ohne größere Wackler ins Achtelfinale ein. Damit hält er zusammen mit Giron die US-Flagge hoch, während ihre amerikanischen Kollegen Taylor Fritz, Alex Michelsen, Reilly Opelka und Jenson Brooksby dieses Wochenende beim Laver Cup in San Francisco aufschlagen.