ATP Chengdu: Zverev ringt Kecmanovic nieder und steht im Halbfinale

Mit einer kämpferisch starken Leistung setzte sich Alexander Zverev beim ATP 250er-Turnier in Chengdu in drei Sätzen gegen Miomir Kecmanovic durch und zieht in die Vorschlussrunde ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 13:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev fightete sich in drei Sätzen gegen Kecmanovic ins Halbfinale von Chengdu.

Die bisherigen Aufeinandertreffen von Alexander Zverev und Miomir Kecmanovic fanden beide auf Hard-Court bei Masters-Turnieren statt. Während der Deutsche 2020 in Paris in zwei Sätzen siegen konnte, entschied der Serbe 2019 in Cincinnati die Partie in drei Durchgängen für sich.

Beide Spieler suchten zu Beginn den Rhythmus bei ihren Aufschlagspielen. Kecmanovic musste im ersten Service-Game zwei Breakchancen abwehren, während Zverev seinerseits bei eigenem Aufschlag eine Möglichkeit vereitelte. Im vierten Spiel musste der Hamburger sein Aufschlagspiel abgeben, holte sich das Break aber postwendend wieder zurück. Beim Stand von 5:5 musste Kecmanovic knapp 10 Minuten um sein Aufschlagspiel kämpfen, konnte es aber bei Abwehr einer Break-Möglichkeit halten. Als Zverev zum Erreichen des Tie-Breaks servierte, erspielte sich der Serbe einen Satzball, den er durch einen krachenden Return-Winner mit der Vorhand verwerten konnte.

Im zweiten Durchgang startete Zverev mutiger und suchte auch das ein oder andere Mal den Weg ans Netz. Im dritten Game erspielte sich der 26-jährige mit einem Volley-Stopp die Break-Chance und nutze diese nach langer Rallye Dennoch kämpfte sich die Nr. 47 der Weltrangliste aus Belgrad zurück und profitierte beim Break-Ball im achten Game von einer verschlagenen Vorhand von Zverev zum Re-Break. Beim Stand von 5:5 erspielte sich Zverev bei Aufschlag von Kecmanovic drei laufende Break-Bälle und nutze die zweite mit einem traumhaften Rückhand-Passierball cross aus der Defensive. Unter Abwehr eines Breakballs servierte der Olympiasieger anschließend zum Satzgleichstand aus.

Zu Beginn im Entscheidungsdurchgang nutzte Zverev das Momentum mit dem Satzgewinn und konnte seinem 24-jährigen Gegner sofort das Service abnehmen. Ab da war die Nr. 10 der Welt nicht mehr zu bremsen und siegte nach knapp drei Stunden mit 5:7, 7:5, 6:2.

Im Halbfinale trifft Zverev entweder auf den an Nr. 3 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrov oder Christopher O’Connell aus Australien.

Musetti souverän

Ohne Probleme zog mit Lorenzo Musetti die Nr. 2 des Turniers ins Halbfinale ein. Im Viertelfinal-Match gegen den Franzosen Arthur Rinderknech nahm der 21-jährige seinem Gegner dreimal den Aufschlag ab, ohne eine eigene Break-Chance zuzulassen. Nach 88 Minuten hieß es 6:3, 6:3 für den Italiener, der in der Runde der letzten Vier auf Roman Safiullin trifft. Der Russe profitierte in seiner Viertelfinal-Begegnung von der Aufgabe seines Gegners Jordan Thompson aus Australien nach gewonnenem ersten Satz im Tie-Break.

Hier das Einzel-Tableau aus Chengdu