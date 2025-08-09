ATP Cincinnati: Altmaier verpasst Auftaktsieg
Daniel Altmaier ist bei dem ATP-Masters-Turnier in Cincinnati in der ersten Runde ausgeschieden.
von Johanna Brauer
zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 01:35 Uhr
Daniel Altmaier erwischte mit dem erfahrenden Roberto Bautista Agut ein anspruchsvolles Erstrundenlos. Beim ersten direkten Duell hatte der Deutsche zwar immer wieder starke Phasen, doch das Spielglück lag am Ende klar auf Seiten des Spaniers. In zwei engen Sätzen setzte sich der gewohnt solide Bautista Agut mit 7:6 (5), 7:6 (1) durch.
Dabei kämpfte sich Altmaier im zweiten Satz zurück und lag zwischenzeitlich sogar in Führung – doch der Spanier behielt in den entscheidenden Momenten die Kontrolle.
Ein Auftakterfolg beim Masters in Cincinnati wäre für Altmaier wichtig gewesen, zumal er zuletzt in Washington und Toronto jeweils frühe Niederlagen einstecken musste. In der Herrenkonkurrenz ruhen die deutschen Hoffnungen nun auf Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, die als einzige Herren im Hauptfeld der Cincinnati Open stehen.
Hier das Einzel-Tableau der Herren
cinmap