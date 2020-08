ATP Cincinnati Auslosung: Thiem und Zverev im selben Viertel

Die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati, das in New York City ausgetragen wird, hat Dominic Thiem und Alexander Zverev gemeinsam ins unterste Viertel des Tableaus gebracht. Als Favorit geht Novak Djokovic in das Event.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 00:07 Uhr

Thiem, in Absenz von Rafael Nadal an Position zwei gesetzt, bekommt es nach einem Freilos entweder mit Filip Krajinovic oder einem Qualifikanten bzw. Lucky Loser zu tun. Als erster Gesetzter könnte Grigor Dimitrov im Achtelfinale warten, dann schon Alexander Zverev in der Runde der letzten Acht. Auf Zverev kommt schon zum Auftakt eine interessante Aufgabe zu: Der Deutsche trifft entweder auf Frances Tiafoe oder Andy Murray, beide Spieler haben vom Veranstalter eine Wildcard erhalten. Der erste Gesetzte auf Zverevs Ast ist Andrey Rublev als Nummer zehn.

Novak Djokovic wartet auf den Gewinner der Partie zwischen Tommy Paul und einem Qualifikanten, ein möglicher Achtelfinal-Gegner ist Félix Auger-Aliassime. Im Viertelfinale käme Djokovic laut Papierform auf David Goffin, der 2019 in Cincinnati im Endspiel gestanden war. Ebenfalls ins oberste Viertel wurde Jan-Lennard Struff gelost, die deutsche Nummer zwei startet gegen Alex de Minaur aus Australien.

Tsitsipas mit schwieriger erster Aufgabe

Titelverteidiger Daniil Medvedev wäre der avisierte Halbfinal-Gegner in der oberen Tableau-Hälfte, der erste mögliche Stolperstein für den Russen könnte im Achtelfinale Cristian Garin sein. Im Viertelfinale würde wohl Roberto Bautista Agut, die Nummer acht des Turniers warten.

Stefanos Tsitsipas schließlich beginnt entweder gegen Kevin Anderson oder Kyle Edmund. müsste im Achtelfinale wohl John Isner aus dem Weg räumen und könnte in der Runde der letzten Acht auf Matteo Berrettini treffen. Danach im Halbfinale auf denjenigen, der sich im Thiem-Zverev-Viertel durchgesetzt hat.

