ATP Cincinnati: Dominic Thiem unterliegt Filip Krajinovic deutlich

Böses Erwachen für alle österreichischen Tennisfans: Dominic Thiem musste sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati dem Serben Filip Krajinovic klar mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. Hier könnt ihr den der Liveticker der Partie nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 02:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem verlor gegen Filip Krajinovic

Als einer der Topfavoriten war Dominic Thiem zum Doppelpack nach New York gekommen, zumindest Part eins verlief für den Österreicher aber mehr als enttäuschend. Nach einer erschreckenden Leistung musste der 26-Jährige gegen den Weltranglisten-32. Krajinovic eine böse 2:6 und 1:6-Niederlage hinnehmen.

Dabei erwischte Thiem auf Court 10 einen soliden Start und brachte seine ersten beiden Aufschlagspiele durch. Danach lief beim Weltranglistendritten aber gar nichts mehr zusammen: Krajinovic sicherte sich die nächsten sieben Spiele und lag zwischenzeitlich mit 6:2 und 3:0 in Führung.

Erst dann war Thiem wieder ein Spielgewinn vergönnt, der Startschuss eines wundersamen Comebacks sollte dies aber nicht sein. Krajinovic blieb weiterhin am Drücker und fixierte nach nur etwas mehr als einer Stunde Spielzeit den ungefährdeten 6:2 und 6:1-Erfolg. Der Serbe trifft nun auf Marton Fucsovics, der Grigor Dimitrov in drei Sätzen besiegte.

Für Thiem, der eigenen Angaben zufolge körperlich topfit ist, wird es nun darum gehen, sich für die US Open in Form zu bringen. Das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows beginnt am 31. August.

