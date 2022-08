ATP Cincinnati: Kyrgios, Alcaraz, Tsitsipas - Star-Auflauf im Doppel

Das Doppel-Feld beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati hat es in sich. Denn mit Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios sind auch ausgewiesene Einzel-Experten am Start. Die größten Titel-Chancen hat aber wohl ein anderer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 12:37 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben in Cincinnati gleich eine spannende Aufgabe vor sich

Eine Woche Pause zwischen dem Ende des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati und dem Beginn der Hauptfeld-Matches bei den US Open - da haben sich viele Einzel-Asse gleich auch noch in das Doppel-Tableau eingetragen. Mit ganz interessanten Folgen. Denn da wären etwa Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, ihres Zeichens die regierenden Australian-Open-Champions. In Cincy aber ungesetzt. Und schon in Runde eins von Simone Bolelli und Fabio Fognini gefordert, die ja auch jeden Zähler dringend für die Qualifikation für die ATP Finals in Turin benötigen.

Der Sieger dieses frühen Schlagers darf in Runde zwei dann gegen die an Position eins gesetzte Paarung Rajeev Ram und Joe Salisbury ran. Die sich nach einem Freilos sicherlich auch eine einfachere Aufgabe gewünscht hätten.

Tsitsipas mit Rune am Start

Spannend auch das Duo Carlos Alcaraz und Pablo Carreno Busta. Letzterer ist ja heute noch im Einzel-Endspiel in Montreal engagiert, gemeinsam mit seinem jüngeren Landsmann versucht sich „PCB“ in Cincinnati in Runde eins an Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin. Und apropos: Hubert Hurkacz, der ebenfalls um den Titel in Montreal kämpft, hat an der Seite von John Isner wohl die besten Aussichten auf den Doppel-Sieg in Cincinnati. Die beiden haben in diesem Jahr schließlich schon in Miami gesiegt. Und beginnen gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Zwei Einzel-Spieler, bei denen es in den vergangenen Wochen eher nicht so brillant gelaufen ist, haben sich in Cincinnati auch auf ein Packerl geschmissen: Stefanos Tsitsipas und Holger Rune. Der Grieche und der Däne beginnen gegen Rafael Matos und Daniel Vega Hernandez.

Ach, ja: Grigor Dimitrov und Andrey Rublev geben auch ein prominentes Paar ab. Deren Erstrundengegner kommen allerdings mit viel Selbstvertrauen nach Cincinnati angereist: Denn John Peers und Daniel Evans bestreiten dort heute das Doppel-Endspiel gegen Wesley Koolhof und Neal Skupski.

Hier das Doppel-Tableau in Cincinnati