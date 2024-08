ATP Cincinnati: Monfils besiegt Alcaraz im Fortsetzungs-Krimi

Nach verlorenem ersten Durchgang und einer Vertagung der Partie aufgrund starker Regenfälle konnte Gael Monfils der Sechzehntelfinal-Begegnung beim Masters-Event in Cincinnati gegen den Weltranglisten-3. Carlos Alcaraz noch eine sensationelle Wendung geben. Später am Abend wartet auf den Franzosen noch Holger Rune im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 21:35 Uhr

© Getty Images Gael Monfils schaffte im Abbruch-Match gegen Carlos Alcaraz noch eine sensationelle Wende.

Von Beginn an waren beide Spieler bei der Wiederaufnahme der Sechzehntelfinal-Begegnung zwischen Carlos Alcaraz und Gael Monfils sofort gefordert, schließlich wurde die Partie gestern aufgrund starker Regenfälle in einer entscheidenden Phase mitten im Tiebreak des zweiten Durchgangs bei einer 3:1-Führung des Franzosen abgebrochen, nachdem der Spanier den ersten Durchgang für sich entscheiden konnte. Dabei konnte der 37-jährige Monfils auch heute an seine starke Leistung im zweiten Durchgang anschließen und sicherte sich den Tiebreak.

Mit dem Satzausgleich im Rücken zeigte Monfils weiterhin großes Tennis und konnte sich früh im dritten Satz das erste Break sichern. Als der Franzose sein umkämpftes Aufschlagspiel zur 3:1-Führung bei Abwehr einer Break-Chance für sich entscheiden konnte, zeigte Alcaraz ungewohnte negative Emotionen und zertrümmerte seinen Schläger. Doch auch davon ließ sich der Weltranglisten-46. nicht beeindrucken und servierte das Match zum überraschenden 4:6, 7:6 (5), 6:4-Erfolg in 2:31 Stunden Spielzeit mit einem Aufschlag-Winner nach Hause.

Im Laufe des Abends, sofern es das Wetter zulässt, wird der Weltranglisten-3. im Achtelfinale auf den an Nr. 15 gesetzten Holger Rune aus Dänemark treffen, der sich gestern in zwei Sätzen gegen den Portugiesen Nuno Borges behaupten konnte.

Rublev besiegt Nakashima, Sinner profitiert

Neben dem Hamburger Alexander Zverev, der den Spanier Pablo Carreno Busta in zwei knappen Sätzen besiegen konnte, stehen auch Jannik Sinner und Andrey Rublev bereits im Viertelfinale. Der 26-jährige Russe steigerte sich nach knapp gewonnenem ersten Durchgang zusehends und behielt gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Brandon Nakashima mit 7:6 (5), 6:1 die Oberhand. In der Runde der letzten Acht sieht sich der gebürtige Moskauer dem topgesetzten Südtiroler Jannik Sinner gegenüber, der an seinem 23. Geburtstag von der verletzungsbedingten Absage des Australiers Jordan Thomspon profitierte und somit kampflos ins Viertelfinale einzog.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati