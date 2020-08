ATP Cincinnati: "Neugieriger" Dominic Thiem trifft zum Auftakt auf Filip Krajinovic

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati auf Filip Krajinovic. Angesichts der besonderen Begleitumstände ist die Anspannung beim Österreicher vor dem Spiel gegen den Serben groß.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 12:54 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet gegen Filip Krajinovic

Fast exakt sechs Monate ist es bereits her, als Dominic Thiem sein bislang letztes Match auf der ATP-Tour bestritt. Als der 26-Jährige am 22. Februar dieses Jahres dem Italiener Gianluca Mager in Rio de Janeiro in zwei Sätzen unterlag, konnte wohl keiner ahnen, dass der nächste Auftritt des Österreichers auf der Herrentour erst ein halbes Jahr später folgen würde.

Am 24. August ist es nun aber endlich so weit, Thiem wird im Rahmen des ATP-Turniers von Cincinnati in der zweiten Runde sein Comeback geben. Dabei trifft der Lichtenwörther ab 1:00 Uhr MEZ (live im Tennisnet-Ticker und auf Sky) auf den Serben Filip Krajinovic, dem Thiem auf der ATP-Tour bis dato noch nie gegenüberstand.

Zwei Siege in zwei Partien

Zwei Duelle abseits der ganz großen Bühne gab es zwischen Thiem und Krjainovic aber bereits, beide Male konnte sich der Österreicher behaupten. 2013 ließ Thiem im Halbfinale des Challenger-Events in Casablanca beim 6:2 und 6:1-Erfolg gar nichts anbrennen, in diesem Jahr hatte der dreifache Grand-Slam-Finalist im Finale der viel diskutierten Adria-Tour beim 4:3 (2), 2:4 und 4:2-Sieg deutlich mehr zu kämpfen.

Anders als in New York wurde in Belgrad noch vor Zusehern gespielt. Nicht zuletzt aufgrund der besonderen Voraussetzungen zeigte sich Thiem im Vorfeld der Begegnung durchaus angespannt: "Ich fühle mich relativ wohl, ich weiß nur nicht, wo mein Tennis steht im Vergleich zu den anderen. Ich hab zwar sehr viele Exhibition-Matches gespielt, aber bei keinem einzigen davon habe ich diese Spannung gehabt, diesen Fokus gehabt, den ich bei einem Tour-Match habe. Ich bin neugierig, wie es sein wird."

Es gibt quasi keine Ablenkungen. Dominic Thiem

Dass sich die Kräfteverhältnisse im Herrentennis aufgrund der langen Pause verschoben haben, erwartet Thiem nicht: "Ich glaube nicht, dass es kräftemäßig einen großen Unterschied geben wird zu dem Zeitpunkt, als die Tour aufgehört hat. Ich glaube, dass alles wieder relativ normal weitergehen wird."

Sicher und solide

Laut Thiem sei es aufgrund des Lebens in der Bubble "vielleicht sogar etwas leichter", den vollen Fokus auf das Turniergeschehen zu richten: "Man muss alle vier Tage einen Test machen, aber sonst gibt es quasi keine Ablenkungen. Wir sind entweder auf der Anlage oder im Hotel. Man kann gar nichts machen. Von dem her ist es eigentlich sogar einfacher, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren."

Auf das Wesentliche konzentrieren - mit diesen vier Worten könnte man wohl auch das Spiel Filip Krajinovics beschreiben. Der Weltranglisten-32, der sich in der ersten Runde gegen Salvatore Caruso durchsetzte, ist nicht dafür bekannt, verrückte Dinge auf dem Platz zu machen. Der Serbe baut sein Spiel über einen soliden Aufschlag und sichere Grundschläge auf, scheut sich aber auch nicht davor, den Weg ans Netz zu gehen - nichts Außergewöhnliches also. Ein Sieg über Dominic Thiem wäre jedoch genau das: außergewöhnlich.

