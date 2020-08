ATP Cincinnati: Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati auf den Deutschen Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab ca. 21:00 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2020, 16:13 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Gegen Struff verlor Djokovic bislang noch nie

Djokovic gab in seinen ersten beiden Partien gegen Ricardas Berankis und Tennys Sandgren keinen Satz ab, Struff qualifizierte sich mit Siegen über Alex de Minaur, Denis Shapovalov und David Goffin für das erste ATP-Masters-1000-Viertelfinale seiner Karriere. Im Head to Head führt der serbische Weltranglistenerste mit 3:0, in der ersten Runde der diesjährigen Australian Open konnte Struff aber immerhin einen Satz gewinnen.

Djokovic vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Djokovic und Struff findet als dritte Partie nach 17:00 Uhr MEZ (ca. 21:00 Uhr) auf dem größten Turnier-Platz (Grandstand, nach Mertens vs. Pegula und Medvedev vs. Bautista Agut) statt und ist live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker zu verfolgen.