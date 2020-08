ATP Cincinnati: Novak Djokovic vs. Ricardas Berankis im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft bei seinem Tour-Comeback im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati auf Ricardas Berankis. Das Match gibt es ab ca. 22:15 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 11:58 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft bei seinem Comeback auf Ricardas Berankis

Novak Djokovic gilt beim New-York-Doppelpack als ganz großer Favorit auf den jeweiligen Turniersieg. Kleine Fragezeichen stehen jedoch hinter der Fitness des Branchenprimus: Djokovic sagte seinen Auftritt im Doppel aufgrund von Nackenproblemen ab. Die Auftakthürde sollte für den Serben dennoch keine unüberwindbare sein. Mit Ricardas Berankis wartet auf den 17-fachen Grand-Slam-Sieger die Nummer 72 der Welt. Das bislang einzige Duell der beiden entschied Djokovic vor sieben Jahren bei den US Open mit 6:1, 6:2 und 6:2 für sich.

Djokovic vs. Berankis - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Djokovic und Berankis findet als dritte Partie nach 19:00 Uhr MEZ (ca. 22:15 Uhr) auf dem größten Turnier-Platz (Grandstand, nach Williams vs. Rus und Murray vs. Zverev) statt und ist live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker zu verfolgen.