ATP Cincinnati: Plötzliche Absage von Monfils

Das ATP-Masters-Turnier in Cincinnati muss auf Gael Monfils verzichten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 01:44 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat kurzfristig seine Teilnahme für das ATP-Masters-Turnier in Cincinnati zurückgezogen

Das US-amerikanische ATP-1000-Turnier muss erneut eine kurzfristige Absage verkraften. Schon vor vier Tagen hatte Novak Djokovic bekannt gegeben, dass er beim letzten Masters vor den US Open nicht antreten wird. Heute folgte die nächste Absage: Altmeister Gaël Monfils hat seinen Start in Cincinnati ebenfalls zurückgezogen. Erst kürzlich hatte der Franzose in Toronto erklärt, dass dies sein letzter Auftritt beim kanadischen Turnier gewesen sei. Ob er in Zukunft noch einmal in Cincinnati aufschlagen wird, bleibt offen.

Holprige zweite Saisonhälfte

Dabei begann das Tennisjahr für den 38-Jährigen vielversprechend: In Auckland sicherte sich Monfils seinen 13. ATP-Titel. Auch bei den Australian Open und in Miami überzeugte er mit starken Auftritten und erreichte jeweils die vierte Runde. Doch nach dem Sunshine-Double geriet der Lauf ins Stocken – oft musste Monfils nach der ersten oder zweiten Runde die Koffer packen.

Abseits des Courts scheint es hingegen umso besser zu laufen: Gemeinsam mit seiner Frau, Tennisprofi Elina Svitolina, und Tochter Skai genießt Monfils das Familienleben sichtlich – und zeigt sich auf Social Media regelmäßig im Familienglück.

Für die US Open wird der Franzose allerdings zurück auf der großen Tennisbühne erwartet.