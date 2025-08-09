ATP Cincinnati: Rune weiter, Ruud und Musetti schon out

Beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati mussten am Samstag einige prominente Namen bereits früh die Segel streichen. Für Lorenzo Musetti war ebenso Endstation wie für Casper Ruud. Der an Nummer sieben gesetzte Holger Rune ist indes nach hartem Kampf weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 21:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune steht in Cincinnati in Runde drei.

Der Däne, der letztes Jahr in Cincinnati im Semfinale stand, setzte sich in zwei engen Sätzen gegen Roman Safiullin mit 7:5 und 7:6 (5) durch. In der dritten Runde wartet Alex Michelsen, der sich über Heißsporn Courentin Moutet mit 3:6, 6:3 und 6:4 hinwegsetzte. in Runde drei kommt es somit zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem 22-jährigen Dänen und dem 20-jährigen US-Amerikaner.

Nicht so gut lief es am Samstag für den an Nummer Acht gesetzten Lorenzo Musetti. Der Italiener zog überraschend gegen den Franzosen Benjamin Bonzi mit 7:5, 4:6 und 6:7 (4) den Kürzeren.

Ebenfalls bereits ausgeschieden ist Casper Ruud, der seit seinem Triumph beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid nicht so richtig auf Touren kommen will. Der an Nummer Elf gesetzte Norweger unterlag Arthur Rinderknech mit 7:6 (5), 4:6 und 2:6. Rinderknech wird es in Runde drei mit Felix Auger-Aliassime zu tun bekommen. Der Kanadier behielt gegen Tomas Martin Etcheverry mit 6:2 und 7:6 (3) die Oberhand.

Ohne Probleme in die dritte Runde eingezogen ist Tommy Paul. Der Lokalmatador ließ beim 6:2, 6:2-Erfolg über Pedro Martinez wenig anbrennen.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati