ATP Cincinnati: Sinner dreht Viertelfinale gegen Rublev

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten konnte sich Jannik Sinner in einem von Wind geprägten, dramatischen Drei-Satz-Match gegen Andrey Rublev durchsetzen. Der Südtiroler trifft im Halbfinale des ATP-Tour-1000-Turniers entweder auf Alexander Zverev oder Ben Shelton.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 22:50 Uhr

Bei dem Masters-Turnier in Montreal bezwang Andrey Rublev den Australian-Open-Champion Jannik Sinner im Viertelfinale, heute sicherte sich der Südtiroler die Revanche. Dabei hatte die Nummer Eins der Welt erhebliche Startschwierigkeiten, nicht zuletzt auch aufgrund des starken Windes. Rublev antwortete hingegen mit einem souveränen Aufschlag und einer aggressiven Spielweise. Dem Finalisten der Kanada Masters gelang so das erste Break zum 3:0 und zügig die 4:1-Führung. Danach wachte die Nummer Eins der Welt etwas auf, konnte aber trotzdem noch zu wenig Punkte verwandeln. Sinner kämpfte sich bis zum 4:5 vor, schenkte sein Comeback aber mit einem Doppelfehler weg und der erste Satz ging an Rublev. 17 Unforced Errors und dazu vier Winner auf der Seite des jungen Australian-Open-Champions, statistisch gesehen einer der schlechtesten Sätze des Weltranglistenersten.

Der 26-jährige Rublev eröffnete den zweiten Satz und gab seinen sonst so souveränen Aufschlag zu Null ab. Langsam kam der 23-jährige Sinner besser ins Match hinein und verwandelte mehr direkte Punkte. Nur der Wind machte dem Erstgesetzten immer wieder ein Strich durch die Rechnung. Und auch die Chancennutzung verlief nicht typisch für den 23-jährigen. Zu häufig blieben Breakbälle auf der Seite des Südtirolers ungenutzt, trotz spektakulärer Ballwechsel und einer Steigerung des Niveaus. Gerade rechtzeitig gelang Sinner das lang ersehnte Break zum 6:5. Mit seinem eigenen Aufschlag zwang Sinner den 26-jährigen Madrid-Sieger in den dritten Satz.

Im entscheidenden Satz sicherte sich Sinner zügig die 5:1-Führung. Der 26-jährige Russe änderte daraufhin seine Taktik und ging volles Risiko ein- mit Erfolg. Rublev kämpfte sich bis zum 4:5 vor, Sinner gab seinen Matchgewinn aber letztendlich nicht mehr aus der Hand. Der Miami-Sieger steht somit in seinem achten Halbfinale des Jahres und trifft in der Runde der letzten Vier auf den Gewinner der Partie Zverev gegen Shelton, welche im Anschluss auf dem Center Court ausgetragen wird.

