ATP Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 19 Uhr Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 13:31 Uhr

Ganz im Zeichen der Revanche steht die Viertelfinal-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev, denn im Vorturnier beim 1000er-Event in Montreal musste sich der Südtiroler im Viertelfinale dem Russen in drei Sätzen geschlagen geben.

Die Gesamtbilanz spricht nach wie vor noch mit 5:3 für den gestern erst 23-Jahre alt gewordenen Südtiroler, der aber heute alles daransetzen wird, mit einem Erfolg im Revanche-Duell den alten Abstand im direkten Vergleich wiederherzustellen. Kräftemäßig sollte der Australian-Open-Sieger leicht im Vorteil sein, schließlich rückte er nach der verletzungsbedingten Absage des Australiers Jordan Thompson kampflos ins Viertelfinale vor.

Sinner vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW, sowie bei TennisTV.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati